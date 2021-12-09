В Татарстане чиновник получил условный срок за взятку

Чиновник получил взятку в 64 тысячи рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Главу местного самоуправления Чистополя приговорили к пяти годам лишения свободы условно. Чиновник заключил договор о поставке щебня в сельское поселение для выравнивания дорог, однако указал в документе завышенную сумму за тонну материала, сообщает пресс-служба суда.

На руки он получил 64 тысячи рублей. В отношении него было возбуждено дело по факту получения взятки лицом, занимающим государственную должность.

Суд признал чиновника виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года, с испытательным сроком 4 года.