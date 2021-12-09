В Набережных Челнах на карантине из-за ОРВИ продолжают находиться 11 классов

Пик заболеваемости ожидается в январе и феврале. Фото: Иван ВИСЛОВ

Стало известно, что в Набережных Челнах на карантине из-за ОРВИ продолжают оставаться 11 классов в семи школах. За недели инфекция подтвердилась более почти у 8 тысяч горожан, 5,9 тысячи из которых - дети. Такие цифры журналистам назвал главный санитарный врач города Ильгизар Бариев.

По его словам, по сравнению с прошлой неделей заболеваемость ОРВИ в татарстанском автограда снизилась на 25%. Однако пик болезни ожидается в январе и феврале.