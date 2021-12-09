В Казани стартовал первый национальный чемпионат по профмастерству для людей с нарушениями слуха

Мероприятие должно было состоятся в апреле в Москве, но было перенесено из-за пандемии COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 9 декабря, в Казани стартовал первый национальный чемпионат по профессиональному мастерству DeafSkills для людей с нарушениями слуха. В соревнованиях по 26 компетенциям примет участие 221 человек из 57 городов России. Мероприятие будет проходить до 11 числа.

Заметим, что в 2017 году городе состоялся демонстрационный чемпионат DeafSkills, в рамках которого соревновались около 80 участников по десяти профессиям. В 2018 году молодежная организация глухих «Успех» выиграла грант Фонда демократии ООН на проведение первого официального национального чемпионата в России. Он должен был пройти в апреле 2020 года в Москве, но из-за пандемии был перенесен в Казань.