В Казани пройдет интенсив для молодых кинематографистов

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18 и 19 декабря в кинотеатре «Мир» молодежная киноплощадка «Свои» и «Татаркино» проводят интенсив для молодых кинематографистов на тему «Современные тренды кинематографа».

Эксперты приглашены из Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

Павел Данилов – автор сценариев сериалов «Кухня» и «Отель Элеон», и.о. декана факультета экранных искусств, доцент кафедры продюсирования кино и телевидения

Ольга Ефимова – актриса и режиссер дубляжа, доцент, завкафедрой режиссуры мультимедиа и анимации.

В программе двухдневного обучающего семинара-практикума – кинодраматургия (нестандартные производственные задачи, которые формулируются сценарием и режиссурой), технологии VFX, используемые в кинематографе, а также компьютерная графика как основное средство выразительности, диктующее необходимость организации специальных видов съемки. Также эксперты раскроют вопросы трансмедиа как перспективной модели медиабизнеса, iDoc как актуального европейского тренда, расскажут про особенности формата Screenlife и многое другое. Завершится интенсив защитой проектов слушателей обучающего семинара для молодых кинематографистов.

Ознакомиться с полной программой и зарегистрироваться на интенсив можно по ссылке.