Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 декабря 2021 14:44

УМВД РФ по Ульяновской области: мужчина пытался задушить тещу, сделавшую ему замечание

Инцидент произошел в селе Оськино Инзенского района
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Накануне в дежурную часть отделения полиции «Инзенский» обратилась 70-летняя жительница села Оськино. Женщина рассказала, что зять пришел домой пьяным, из-за чего начал ссориться с ее дочерью. Пенсионерка сделала мужчине замечание, после чего тот толкнул ее на кресло и стал душить, угрожая убить.

Дочь оттолкнула мужа, и пострадавшая смогла позвонить правоохранителям.

- Устанавливаются все обстоятельства инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает УМВД РФ по Ульяновской области.