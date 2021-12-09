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Общество9 декабря 2021 11:42

В Казани утверждена планировка территории «Чебаксинские родники» возле трассы М7

Ее площадь составляет 59,9 гектара
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Согласно проекту, на территории будет построен жилой комплекс на 918 жителей с обширной инфраструктурой.

Согласно проекту, на территории будет построен жилой комплекс на 918 жителей с обширной инфраструктурой.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Исполком Казани утвердил проект планировки территории «Чебаксинские родники» площадью 59,9 гектара. Она ограничивается трассой М7, улицей Посадочной и оврагами.

Согласно проекту, на территории будут построены жилой комплекс на 918 жителей, детские сады, поликлиники и спортобъекты. В документ также включены возведение и реконструкция улиц длиной 8,3 километра.

Первым объектом для строительства выбран детский сад на 80 человек. Далее начнутся работы по возведение фельдшерско-акушерского пункта на 17 посещений в смену. Затем на территории обновят улично-дорожную сеть и приведут в порядок линии электропередачи.