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Общество9 декабря 2021 11:08

В 2021 году в Казани появилось 1,7 тысячи парковочных мест

Теперь на 149 муниципальных парковках могут останавливаться более шести тысяч автомобилей
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Обустраивать новые парковки будут поэтапно, исходя из наличия свободного пространства и запросов граждан.

Обустраивать новые парковки будут поэтапно, исходя из наличия свободного пространства и запросов граждан.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году в Казани появилась 1,7 тысячи новых парковочных мест. Теперь на 149 муниципальных парковках разом могут останавливаться более шести тысяч автомобилей.

Заметим, что в начале будущего года в городе начнут работать парковки на улицах Бондаренко, Волгоградская, Газовая, Короленко, Агрономическая, Назарбаева, Нигматуллина, Павлюхина, Сибгата Хакима, Яруллина и Чистопольская. Обустраивать их будут поэтапно, исходя из наличия свободного пространства и запросов граждан.