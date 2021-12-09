В 2021 году в Казани появилось 1,7 тысячи парковочных мест

Обустраивать новые парковки будут поэтапно, исходя из наличия свободного пространства и запросов граждан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2021 году в Казани появилась 1,7 тысячи новых парковочных мест. Теперь на 149 муниципальных парковках разом могут останавливаться более шести тысяч автомобилей.

Заметим, что в начале будущего года в городе начнут работать парковки на улицах Бондаренко, Волгоградская, Газовая, Короленко, Агрономическая, Назарбаева, Нигматуллина, Павлюхина, Сибгата Хакима, Яруллина и Чистопольская. Обустраивать их будут поэтапно, исходя из наличия свободного пространства и запросов граждан.