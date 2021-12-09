Суд прекратил дело против жителя Набережных Челнов, в квартире которого силовики не нашли труп полицейского

Суд решил, что доказательств вины мужчины не имеется. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью 19 сентября в правоохранительные органы Набережных Челнов поступил звонок от некого мужчины. Он сообщил, что в одной из квартир находится тело полицейского. По указанному им адресу тут же выехали силовики. Дверь им открыл хозяин квартиры, внутри никакого трупа обнаружено не было.

Правоохранители обвинили мужчину в том, что он совершил заведомо ложный вызов и составили в отношении его административный протокол. Вот только в суде хозяин этой квартиры заявил, что в ту ночь не звонил и не сообщал о мертвом полицейском.

Учитывая его показания и то, что на рассмотрение дела для дачи своих объяснений без уважительных причин не явились полицейские составлявшие протокол, суд на основании принципа презумпции невиновности постановил прекратить производство.

- В материалах административного дела органом, возбудившим производство по делу об административном правонарушении, не представлено каких-либо сведений о том, что именно этот мужчина осуществлял вызов специализированных служб. Постановление о прекращении дела вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе Набережночелнинского городского суда.