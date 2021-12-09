С 2022 года в Набережных Челнах и Тукаевском районе Татарстана повысят тарифы на воду

Цены увеличили в том числе из-за затрат на забор, водоподготовку и транспортировку воды, очистку стоков и утилизацию сточной жидкости. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 июля 2022 года в Набережных Челнах тариф на питьевую воду увеличится на 68 копеек. Он составит 25,15 рубля за кубометр. А тариф за водоотведение вырастет на 2,22 рубля - за кубометр придется платить 19,14 рубля.

В Госкомитете Татарстана по тарифам отметили, что цены увеличили в том числе из-за затрат на забор, водоподготовку и транспортировку воды, очистку стоков и утилизацию стоков. Также на расценки повлияли расходы на оплату труда, налоговые отчисления и водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод.

В Тукаевском районе республики с 2022 года стоимость тарифов на воду тоже изменится. Так, в Круглопольском сельском поселении он вырастет на 1,6 рубля, а в Мелекесском – наоборот снизятся на 1,25 рубля. При этом неизменным тариф останется для жителей Бетькинского, Биклянского и Иштеряковского сельских поселений.

Что касается водоотведения, то в Тукаевском районе, для жителей Круглопольского сельского поселения с 1 января 2022 года тариф уменьшится на 99 копеек и составит 33,02 рубля.