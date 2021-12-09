Власти Казани решили снести девять нелегальных объектов

Владельцам дали пять дней на то, чтобы они самостоятельно все демонтировали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани будут снесены девять самовольно установленных объектов. И это касается не только торговли, но также и помещения охраны, и забора, и шлагбаума, и даже простой цепи.

Отметим, что к сфере торговли из списка относятся шесть объектов. И только у одного был установлен владелец. - это кафе рядом со зданием №177 на улице Декабристов.

На самостоятельный демонтаж владельцам дается срок с 10 по 14 декабря. В противном случае они будут демонтированы принудительно с 15 декабря по 15 марта. Их отправят храниться на базы, расположенные по улица Фатыха Амирхана и на улице Воровского.