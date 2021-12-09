Татарстан потратит 8,1 миллиарда рублей на рекультивацию иловых полей

548 миллионов рублей из общей суммы будут выделены из федерального бюджета. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На Куйбышевском водохранилище Татарстана запланированы работы по рекультивации иловых полей. На них планируется потратить 8,1 миллиарда рублей, 548 миллионов из которых будут выделены из федерального бюджета, сообщает Минэкологии республики.

Фактическое заполнение иловых полей Куйбышевского водохранилища превысило проектную мощность. Экспертиза показала, что в иловом осадке есть высокое содержание опасных болезнетворных микроорганизмов, а уровень допустимых концентраций тяжелых металлов превышает норму.

Работы по рекультивации начнутся в ближайшее время, а завершатся в 2024 году.