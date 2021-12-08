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Общество8 декабря 2021 17:28

Ночью 9 декабря в Казани ожидается мокрый снег

В отдельных районах прогнозируется туман
Инзиля ШАКИРОВА
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В целом по республике также местами пройдет мокрый снег, в отдельных районах – туман.

В целом по республике также местами пройдет мокрый снег, в отдельных районах – туман.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Ночью 9 декабря в Казани прогнозируется облачная погода. Местами пройдет небольшой снег, в том числе мокрый. Ветер юго-восточный умеренный, в отдельных районах возможен туман.

Температура воздуха ночью составит от –1 до –3 градусов, днем 9 декабря – от +1 до –1 градуса. На дорогах гололедица, местами сильная, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана. В целом по республике также местами пройдет мокрый снег, в отдельных районах – туман.