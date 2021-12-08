В ночь на 9 декабря в Казани для уборки снега будут привлечены 244 единицы спецтехники

На ряде улиц проведут посыпку и разметание с применением комбинированных дорожных машин и тракторных щеток, также будут работать роторы и грейдеры. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В ночь с 8 на 9 декабря в очистке улиц Казани от снега задействуют 53 дорожных рабочих и 244 единицы спецтехники, в том числе 83 комбинированные дорожные машины, 61 тракторную щетку, 43 самосвала, 30 фронтальных погрузчиков, 12 МКСМ «Барсик» и другие виды техники, сообщает пресс-служба мэрии города.

Дорожные службы просят казанцев не парковать автомобили вдоль проезжей части, так как они могут помешать работе спецтехники.