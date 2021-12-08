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Общество8 декабря 2021 17:00

В ночь на 9 декабря в Казани для уборки снега будут привлечены 244 единицы спецтехники

Также будет задействовано 53 рабочих
Инзиля ШАКИРОВА
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На ряде улиц проведут посыпку и разметание с применением комбинированных дорожных машин и тракторных щеток, также будут работать роторы и грейдеры.

На ряде улиц проведут посыпку и разметание с применением комбинированных дорожных машин и тракторных щеток, также будут работать роторы и грейдеры.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В ночь с 8 на 9 декабря в очистке улиц Казани от снега задействуют 53 дорожных рабочих и 244 единицы спецтехники, в том числе 83 комбинированные дорожные машины, 61 тракторную щетку, 43 самосвала, 30 фронтальных погрузчиков, 12 МКСМ «Барсик» и другие виды техники, сообщает пресс-служба мэрии города.

Дорожные службы просят казанцев не парковать автомобили вдоль проезжей части, так как они могут помешать работе спецтехники.