С 20 декабря в Татарстане вводится особый противопожарный режим

Среди прочего в регионе запретят пускать салют рядом с домами. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 20 декабря в Татарстане начнет действовать особый противопожарный режим. Вплоть до 9 январе в республике нельзя использовать пиротехнических изделий 1 – 3 классов опасности (за исключением бенгальских огней, хлопушек) на расстоянии менее 500 метров от объектов промышленности, транспортной инфраструктуры (за исключением автомобильных дорог) и топливно-энергетического комплекса, менее 30 метров от объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, автомобильных дорог, частных домовладений и многоэтажек.

В этот период будут вдвое увеличены размеры штрафов за нарушение требований пожарной безопасности: до 4 тысяч для физических лиц, до 30 тысяч для предпринимателей без образования юридического лица и до 400 тысяч для юридических лиц. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.