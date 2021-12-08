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Общество8 декабря 2021 13:53

С 20 декабря в Татарстане вводится особый противопожарный режим

Он будет действовать вплоть до 9 января
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Среди прочего в регионе запретят пускать салют рядом с домами.

Среди прочего в регионе запретят пускать салют рядом с домами.

Фото: Евгения ГУСЕВА

С 20 декабря в Татарстане начнет действовать особый противопожарный режим. Вплоть до 9 январе в республике нельзя использовать пиротехнических изделий 1 – 3 классов опасности (за исключением бенгальских огней, хлопушек) на расстоянии менее 500 метров от объектов промышленности, транспортной инфраструктуры (за исключением автомобильных дорог) и топливно-энергетического комплекса, менее 30 метров от объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, автомобильных дорог, частных домовладений и многоэтажек.

В этот период будут вдвое увеличены размеры штрафов за нарушение требований пожарной безопасности: до 4 тысяч для физических лиц, до 30 тысяч для предпринимателей без образования юридического лица и до 400 тысяч для юридических лиц. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.