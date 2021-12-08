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Общество8 декабря 2021 11:42

В Казани временно перекроют несколько участков по улице Варганова

Там идут работы по перекладке водопровода
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Так, например, по 11 декабря там закрыта дорога от улицы Промысловой до улицы Бажова.

Так, например, по 11 декабря там закрыта дорога от улицы Промысловой до улицы Бажова.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани временно ограничили движение транспорта и пешеходов по улице Варганова. По 11 декабря там закрыт участок от улицы Промысловой до улицы Бажова.

Вместе с тем, с 13 по 18 декабря движение ограничат на участке от улицы Бажова до дома №171б на улице Авангардной, а с 20 по 25 декабря - на участке от дома №171б на улице Авангардной до самой улицы Авангардной.

Причина ограничений - работы по перекладке водопровода.