В Казани временно перекроют несколько участков по улице Варганова

Так, например, по 11 декабря там закрыта дорога от улицы Промысловой до улицы Бажова. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани временно ограничили движение транспорта и пешеходов по улице Варганова. По 11 декабря там закрыт участок от улицы Промысловой до улицы Бажова.

Вместе с тем, с 13 по 18 декабря движение ограничат на участке от улицы Бажова до дома №171б на улице Авангардной, а с 20 по 25 декабря - на участке от дома №171б на улице Авангардной до самой улицы Авангардной.

Причина ограничений - работы по перекладке водопровода.