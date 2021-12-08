Улицы Казани расчищают от снега 506 рабочих и 266 машин

На улицах города работают 67 комбинированных дорожных машин, 71 тракторная щетка, 40 самосвалов, 41 фронтальный погрузчик и 34 МКСМ «Барсик». Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 8 декабря, в Казани на уборку снега задействовали 506 дорожных рабочих и 266 единиц спецтехники: 67 комбинированных дорожных машин, 71 тракторная щетка, 40 самосвалов, 41 фронтальный погрузчик и 34 МКСМ «Барсик». Осадки они будут вывозить, в частности, с улиц 2-я Туринская, Батурина, Большая Красная, Глушко, Горького, Дубравная, а также Ершова, Закиева, Зорге, Ипподромная и Качалова.

В список участков, где будут убирать снег, также вошли улицы Кремлевская, Лево-Булачная, Лесгафта, Липатова, Карла Маркса, Минская, Мира, Назарбаева, Ноксинский спуск, Павлюхина, Парина и Право-Булачная.

Помимо этого, вывоз осадков запланирован с улиц Пушкина, Советская, Театральная, Фучика, Чехова, а также с территории площади Свободы, Мамадышского, Оренбургского, Сибирского трактов и проспекта Победы.