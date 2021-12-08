Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 декабря 2021 9:16

Средняя зарплата в Набережных Челнах достигла более 45 тысяч рублей

Годовой рост составил 13,4%
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В сопоставимых ценах оборот розничной торговли стал больше на 9,9%.

В сопоставимых ценах оборот розничной торговли стал больше на 9,9%.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По итогам первых девяти месяцев 2021 года средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях Набережных Челнов достигла отметки в 45,6 тысячи рублей. Размер ежемесячной оплаты труда за год вырос на 13,4%, сообщают «Челнинские известия».

Вместе с тем, на 23,5% подскочил индекс промышленного производства. В сопоставимых ценах оборот розничной торговли стал больше на 9,9%, а объем строительства уменьшился на 7,4%.