Средняя зарплата в Набережных Челнах достигла более 45 тысяч рублей

В сопоставимых ценах оборот розничной торговли стал больше на 9,9%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По итогам первых девяти месяцев 2021 года средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях Набережных Челнов достигла отметки в 45,6 тысячи рублей. Размер ежемесячной оплаты труда за год вырос на 13,4%, сообщают «Челнинские известия».

Вместе с тем, на 23,5% подскочил индекс промышленного производства. В сопоставимых ценах оборот розничной торговли стал больше на 9,9%, а объем строительства уменьшился на 7,4%.