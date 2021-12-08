В Казани возобновили движение троллейбусы №1

Сотрудникам «Метроэлектротранса» удалось оперативно перенести контактные сети. Фото: kzn

В Казани восстановили движение троллейбусов №1, курсирующих по маршруту «Горьковское шоссе – Роддом». Провал на участке рядом с домом №60 по улице Чистопольской они будут объезжать по параллельной улице Фатыха Амирхана, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Сотрудникам «Метроэлектротранса» удалось оперативно перенести контактные сети.

Автобусы №28а, №43 и №54 пока продолжат ездить по усеченному маршруту. Напомним, ранее в их маршруты уже вернули остановку «Четаева».