С нового года в Ульяновске подорожает проезд в электротранспорте

В настоящее время в электротранспорте за наличный расчет можно проехать за 22 рубля, а при расчете банковскими или транспортными картами – за 20 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 января 2022 года в Ульяновске увеличится стоимость проезда в электротранспорте. По безналичному расчету цена проезда в трамваях и троллейбусах начнет составлять 22 рубля, по наличному - 25 рублей. Стоимость единых социальных проездных билетов не изменится.

Доход от повышения цен будет направлен на повышение зарплат сотрудников, а также строительство и ремонт путей и контактных линий, сообщает пресс-служба мэрии.

В настоящее время в электротранспорте за наличный расчет можно проехать за 22 рубля, а при расчете банковскими или транспортными картами – за 20 рублей. В последний раз цены за проезд повышали 1 декабря 2020 года.