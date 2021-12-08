Жителя Йошкар-Олы будут судить за организацию наркопритона

Материалы дела направлены в суд на рассмотрение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершилось расследование по уголовному делу о наркопритоне в центре Йошкар-Олы. Он был обнаружен в июне текущего года. По версии следствия, 35-летний мужчина регулярно впускал к себе в квартиру на улице Первомайской наркозависимых лиц. Чаще всех там бывали двое мужчин и одна женщина в возрасте от 35 до 39 лет. Они не раз привлекались полицией за употребление запрещенных веществ.

Владельцу квартиры грозит до 4 года лишения свободы. Материалы дела направлены в суд на рассмотрение.