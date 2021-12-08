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Общество8 декабря 2021 5:29

Из-за плохих погодных условий в Татарстане отменили рейсы междугородних автобусов

Решение принято для обеспечения безопасности на дорогах
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Госавтоинспекция региона не рекомендует выезжать за пределы населенных пунктов без крайней на то необходимости.

Госавтоинспекция региона не рекомендует выезжать за пределы населенных пунктов без крайней на то необходимости.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 8 декабря, в Татарстане ограничили движение междугородних автобусов. Причиной стали плохие погодные и дорожные условия.

Рейсы возобновят после улучшения погоды.

Госавтоинспекция региона не рекомендует выезжать за пределы населенных пунктов без крайней на то необходимости. В случае нештатных ситуаций на дорогах водители могут обратиться по телефонам 8 (843) 533 38 88 и 8 (843) 291 91 74.

Напомним, ранее МЧС Татарстана предупредило о резком ухудшении погоды в виде осадков, метели с сильными порывами ветра и гололедицей.