В Ульяновске в ближайшие дни начнут заливать катки

В этом сезоне в городе будут работать около 100 ледовых площадок. Фото: Евгения ГУСЕВА

До конца текущей недели в Ульяновске начнут заливать катки. Их обустроят там, где есть такая возможность. В частности, ледовые арены появятся на хоккейных кортах с асфальтовым покрытием.

В общей сложности зимой 2021-2022 годов в городе будут работать около 100 катков.

Следить за состоянием хоккейных кортов во дворах и рядом со школами доверили городскому управлению физкультуры и спорта. За их содержание будет ответственным в том числе руководство образовательных учреждений, рядом с которыми расположены катки.