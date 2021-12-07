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Общество7 декабря 2021 13:18

В Ульяновске в ближайшие дни начнут заливать катки

Соответствующее распоряжение дал мэр Дмитрий Вавилин
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В этом сезоне в городе будут работать около 100 ледовых площадок.

В этом сезоне в городе будут работать около 100 ледовых площадок.

Фото: Евгения ГУСЕВА

До конца текущей недели в Ульяновске начнут заливать катки. Их обустроят там, где есть такая возможность. В частности, ледовые арены появятся на хоккейных кортах с асфальтовым покрытием.

В общей сложности зимой 2021-2022 годов в городе будут работать около 100 катков.

Следить за состоянием хоккейных кортов во дворах и рядом со школами доверили городскому управлению физкультуры и спорта. За их содержание будет ответственным в том числе руководство образовательных учреждений, рядом с которыми расположены катки.