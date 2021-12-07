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Общество7 декабря 2021 12:39

Новогодние утренники в школах и детсадах Ульяновска пройдут без фотографов и родителей

Такое решение приняли власти города
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Фотографии с мероприятий сделают воспитатели и классные руководители, затем отправят их в родительские чаты.

Фотографии с мероприятий сделают воспитатели и классные руководители, затем отправят их в родительские чаты.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Грядущие новогодние праздники в школах и детских садах Ульяновска проведут с соблюдением антиковидных мер. На аппаратном совещании администрации города было принято решение, что мероприятия не будут впускать родителей и сторонних фотографов.

Фотографировать утренники будут воспитатели и классные руководители, которые затем отправят получившиеся кадры в родительские чаты.

Мэр города Дмитрий Вавилин заявил, что расслабляться и отказываться от ограничений в настоящее время нельзя. Только так, по его словам, можно предотвратить вспышку заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников.