Новогодние утренники в школах и детсадах Ульяновска пройдут без фотографов и родителей

Фотографии с мероприятий сделают воспитатели и классные руководители, затем отправят их в родительские чаты. Фото: Евгения ГУСЕВА

Грядущие новогодние праздники в школах и детских садах Ульяновска проведут с соблюдением антиковидных мер. На аппаратном совещании администрации города было принято решение, что мероприятия не будут впускать родителей и сторонних фотографов.

Фотографировать утренники будут воспитатели и классные руководители, которые затем отправят получившиеся кадры в родительские чаты.

Мэр города Дмитрий Вавилин заявил, что расслабляться и отказываться от ограничений в настоящее время нельзя. Только так, по его словам, можно предотвратить вспышку заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников.