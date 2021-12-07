В Татарстане COVID-19 выявили еще у 204 человек

Госпитализация накануне потребовалась 204 инфицированным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на вторник, 7 декабря, в Татарстане выявлено 39 657 случаев COVID-19, в том числе 204 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (107 человек) и Набережных Челнов (37). Госпитализация потребовалась 69 инфицированным, сообщает Минздрав республики.

На сегодняшний день 32 864 ранее заболевших коронавирусом местных жителя выздоровели, 1 307 - скончались. Первый компонент вакцины от инфекции в регионе сделали 2 115 923 человека, второй - 1 654 123.