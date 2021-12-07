Верховный суд Татарстана отклонил коллективный иск об отмене QR-кодов

Представитель Роспотребнадзора региона в суде заявила, что QR-код – это лишь способ передачи данных о вакцинации людей, а иски заявителей не подлежат удовлетворению. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 7 декабря, Верховный суд Татарстана отклонил коллективный иск местных жителей об отмене системы QR-кодов. Истцы требовали признать недействительным соответствующее постановление правительства республики.

Напомним, в октябре десятки людей подали иск об отмене QR-кодов в Верховный суд. Они были зарегистрированы. 16 ноября в ходе заседания суда обращения объединили в коллективный иск.

Жители региона, обратившиеся в суд, ходатайствовали о личном присутствии на заседании в качестве заинтересованного лица главы Роспотребнадзора Татарстана Марины Патяшиной. Суд отказал им в этом, ведь там уже находилась представитель ведомства, сообщает ТАСС.