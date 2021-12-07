В списке на благоустройство - пешеходные зоны, спортплощадка, зона отдыха и площадка для выгула собак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стало известно, что в 2022 году в Йошкар-Оле благоустроят восемь общественных пространств. Они были выбраны посредством голосования на единой общероссийской платформе.

Так, работы коснутся пешеходных зон на улицах Молодежная и Павленко, спортивной площадки за дворцом культуры Российской армии и зоны отдыха на Набережной реки Малая Кокшага.

Кроме этого будут обновлены две пешеходные зоны на улице Прохорова и по одной - на улицах Куйбышева и Первомайской, а также площадка для выгула собак в микрорайоне «Сомбатхей».

Подрядчики, которые займутся благоустройство уже определены, сообщает мэрии города.