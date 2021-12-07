Прокуратура Нижнекамска намерена добиться блокировки сайта по продаже дипломов и аттестатов

Доступ к данному ресурсу не ограничен. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Нижнекамска подала заявление в суд с требование о блокировке сайта по продаже дипломов и аттестатов ВУЗов, техникумов, колледжей и ПТУ.

Доступ к данному ресурсу не ограничен. Записи в «Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» тоже отсутствует, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.