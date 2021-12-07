За сутки в Казани сбили сразу двух пешеходов, находившихся на "зебре"

Всего же 6 декабря в городе произошло 65 аварий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 6 декабря, в Казани было совершено сразу два наезда на пешеходов, которые переходили дорогу по "зебре". Первый - около 18:20 напротив дома №131 по улице по улице Краснокошайская. По предварительным данным, водитель Ford выехал на запрещающий сигнал светофора и сбил 33-летнюю женщину.

Немногим позже - примерно в 19 часов вечера - на перекрестке улиц Островского и Туфана Миннулина Toyota, поворачивая налево, наехала на 26-летнюю девушку. По предварительным данным, пешеход также шла по "зебре", а иномарка не уступила ей дорогу.

С мест ДТП обе женщины были госпитализированы с различными травмами.

- За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 65 ДТП, из них три происшествия с пострадавшими - три наезда на пешехода. В результате два пешехода получили травмы различной степени тяжести, один ребенок-пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщают в ОГИБДД УМВД РФ по столице Татарстана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Казани трамвай насмерть сбил 11-летнюю школьницу, перебегавшую дорогу в неположенном месте

Возбуждено уголовное дело (подробности)