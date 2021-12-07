«Ак Барс» уступил «Барысу» в домашнем матче в рамках КХЛ

«Ак Барс» сохранил третье место в таблице «Востока» с 49 очками в 37 играх. Фото: ak-bars.ru

6 декабря казанская хоккейная команда «Ак Барс» встретилась с казахстанским «Барысом». Финальный счет матча, прошедшего на стадионе «Татнефть Арена» – 1:2.

Хозяева могли открыть счет еще в первом периоде, но обошлись лишь парой опасных моментов. Первые 20 минут игры прошли без изменений на табло.

Уже на второй минуте второго периода «Барыс» пробивает защиту Билялова. Из гостей отличился Якоб Лилья, завладев шайбой на отложенном штрафе в средней зоне, немного сократив угол и попав точно в цель. «Ак Барс» же сумел отбиться в меньшинстве, создать два опасных момента за период у ворот противника, но загнать шайбу в ворота у команды не получилось.

В середине третьего периода преимущество «Барыса» увеличил Роман Старченко – 0:2. За 2 минуты до конца основного времени тренерский штаб «Ак Барса» принял решение снять вратаря. Вшестером с пустыми воротами команде все же удалось изменить счет. Точный бросок Воронкова и на табло – 1:2. До конца матча счет больше не менялся.

«Ак Барс» сохранил третье место в таблице «Востока» с 49 очками в 37 играх. Следующий матч команды Дмитрия Квартальнова состоится в Казани 10 декабря. «Ак Барс» сыграет против «Нефтехимика». Матч начнётся в 18:30.