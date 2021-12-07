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Происшествия7 декабря 2021 5:20

На улице Декабристов в Казани трамвай сбил пенсионерку

По предварительным данным, она перебегала дорогу в неположенном месте
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Утром во вторник, 7 декабря, на улице Декабристов в Казани трамвай сбил пенсионерку. С тяжелыми травмами она была госпитализирована, сообщили "КП-Казань" в ОГИБДД УМВД РФ по городу.

По предварительным данным, женщина переходила дорогу в неположенном месте. Точные причины и обстоятельства ДТП выясняются.

- Остановлено движение трамваев №1 и №6 на улице Декабристов, - говорят в "Метроэлектротрансе"

Напомним, накануне трамвай №4 в Казани насмерть сбил 11-летнюю школьницу, которая также перебегала дорогу в неположенном месте. Возбуждено уголовное дело.