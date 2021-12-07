Власти Набережных Челнов поручили ускорить темпы вакцинации среди студентов и пенсионеров

Мэр города заявил, что альтернативы вакцинации нет, поэтому в данном случае необходимо использовать конкретные полномочия Роспотребнадзора. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Роспотребнадзору Набережных Челнов поручили провести работу по увеличению темпов вакцинации от COVID-19. Мэр города Наиль Магдеев уверен, что инициатива должна исходить именно от ведомства.

Главный санитарный врач татарстанского автограда Ильгизар Бариев отметил, что сейчас уровень вакцинации среди студентов и пожилых людей остается низким.

Магдеев заявил, что альтернативы вакцинации нет, поэтому в данном случае необходимо использовать конкретные полномочия ведомства. В частности, градоначальник поручил провести совещание с участием представителей исполкома, вузов и ссузов. А к людям старше 60 лет подход следует найти через ТОСы, пенсионный фонд и соцслужбы, которым они доверяют.

Результат мэр потребовал предоставить через неделю.