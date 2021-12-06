30 учителей Татарстана, не прошедших вакцинацию, отстранили от работы

Ильсур Хадиуллин призвал всех работников сферы образования вакцинироваться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане 30 учителей, не прошедших вакцинацию против коронавируса, отстранены от работы. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира в Instagram.

- Есть постановление об обязательной вакцинации, а сотрудники школ работают с детьми. Система образования любит дисциплину, порядок, чистоту, честность и открытость. Поэтому прошу, не откладывая в долгий ящик, не создавая проблем себе и администрации школ, вакцинируйтесь, - сказал глава Минобрнауки.