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Общество6 декабря 2021 18:03

30 учителей Татарстана, не прошедших вакцинацию, отстранили от работы

Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин
Инзиля ШАКИРОВА
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Ильсур Хадиуллин призвал всех работников сферы образования вакцинироваться.

Ильсур Хадиуллин призвал всех работников сферы образования вакцинироваться.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане 30 учителей, не прошедших вакцинацию против коронавируса, отстранены от работы. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин во время прямого эфира в Instagram.

- Есть постановление об обязательной вакцинации, а сотрудники школ работают с детьми. Система образования любит дисциплину, порядок, чистоту, честность и открытость. Поэтому прошу, не откладывая в долгий ящик, не создавая проблем себе и администрации школ, вакцинируйтесь, - сказал глава Минобрнауки.