Татарстанцы держат на банковских счетах около 703 миллиардов рублей

Об этом сообщает Банк России. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По данным на 1 ноября 2021 года, жители Татарстана хранят на банковских счетах во вкладах 703,4 миллиарда рублей. За год эта сумма выросла на 7,1%, сообщает Банк России.

- Жители региона по-прежнему предпочитают рублевые вклады. Их доля на начало ноября 2021 года составляет 86,2% от всего объема денежных средств, размещенных физическими лицами или 606,4 миллиардов рублей (+9,3% за год). Вклады в иностранной валюте сократились за год на 4,7%, до суммы, эквивалентной 97 миллиардов рублей, - также сообщают в ведомстве.

Банковский вклад продолжает оставаться самым доступным инструментом сбережения. Кроме того, он застрахован государством. Если у банка отзовут лицензию, вкладчику гарантированно вернут до 1,4 миллионов рублей, а в отдельных случаях – до 10 миллионов рублей.