Движение трамваев и троллейбусов в Казани после смертельного ДТП восстановлено

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что девочка выбежала на дорогу в неположенном месте. Фото: ОГИБДД УМВД РФ по Казани

После смертельного ДТП в Казани с участием трамвая №4 движение трамваев и троллейбусов по участку от завода «Искож» до улицы Баки Урманче восстановили, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Ранее из-за аварии там временно не было напряжения, из-за чего пришлось организовать движение по специальному маршруту.

Напомним, сегодня днем, 6 декабря, на улице Гвардейская в Казани трамвай №4 насмерть переехал 11-летнюю школьницу. По предварительным данным, трагедия произошла, когда ребенок выбежал на дорогу в неположенном месте и споткнулся об бордюр. Водитель пытался затормозить, но не успел из-за длинного тормозного пути.

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