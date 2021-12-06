За день в Татарстане провалились под лед три рыбака, один погиб

Фото: МЧС Татарстана

В понедельник, 6 декабря, в Татарстане под лед провалились сразу три рыбака. Два – на реке Ик у села Сарсаз-Горы в Мензелинском районе, один – на реке Кама у деревни Старая Пристань Лаишевского района. Если первых удалось спасти, то третий – утонул, сообщают в МЧС республики.

Два товарища-рыбака ушли в воду вместе с мотобуксироващиком. От медицинской помощи они отказались.

О том, что третий мужчина провалился под лед, в экстренные службы сообщили очевидцы уже тогда, когда он около 10 минут не подавал признаков жизни.