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Происшествия6 декабря 2021 14:34

За день в Татарстане провалились под лед три рыбака, один погиб

Двое мужчин ушли под лед на реке Ик, один – на Каме
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

В понедельник, 6 декабря, в Татарстане под лед провалились сразу три рыбака. Два – на реке Ик у села Сарсаз-Горы в Мензелинском районе, один – на реке Кама у деревни Старая Пристань Лаишевского района. Если первых удалось спасти, то третий – утонул, сообщают в МЧС республики.

Два товарища-рыбака ушли в воду вместе с мотобуксироващиком. От медицинской помощи они отказались.

О том, что третий мужчина провалился под лед, в экстренные службы сообщили очевидцы уже тогда, когда он около 10 минут не подавал признаков жизни.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана