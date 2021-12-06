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Общество6 декабря 2021 14:09

Начальником управления образования Нижнекамска стал Айдар Гарифуллин

Главная его задача теперь - организация единого образовательного процесса
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Ранее он был директором гимназии №2 имени Вахитова в Набережных Челнах.

Ранее он был директором гимназии №2 имени Вахитова в Набережных Челнах.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Начальником управления образования Нижнекамска назначен Айдар Гарифуллин, который ранее был директором гимназии №2 имени Вахитова в Набережных Челнах. Глава районного исполкома Рамиль Муллин выразил надежду на то, что Гарифуллин справится с организацией единого образовательного процесса.

- Нам очень важно выстроить цепочку получения знаний. Потому что нужны специалисты для отрасли, промышленности, города», - заметил он на еженедельной планерке 6 декабря.