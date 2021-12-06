В Казани возобновлено движение трамваев №4

Задержка в курсировании общественного транспорта составила чуть более 3,5 часов. Фото: Тимур ХАНОВ

Около 15:40 в Казани было восстановлено движение трамвая №4. Задержка движения общественного транспорта, связанная с ДТП на улице Гвардейская, составила чуть более 3,5 часов, сообщает «Метроэлектротранс».

Напомним, 6 декабря трамвай №4 насмерть сбил 11-летнюю девочку. По предварительным данным, школьница перебегала дорогу в неположенном месте, споткнулась об бордюр и упала под колеса транспорта. Возбуждено уголовное дело.

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