В Татарстане ночью ожидается мороз до -21 градуса

Уже в среду, 8 декабря, погода кардинально изменится. Фото: Олег УКЛАДОВ

Западный циклон, который управлял погодными процессами в Татарстане, сместился за Урал. Теперь на территории республике под влиянием поля повышенного атмосферного давления установилась антициклональная погода с прояснениями и без существенных осадков, сообщили в местном Гидрометцентре.

- После смены воздушных потоков начал поступать морозный воздух северных широт, - также отметили специалисты управления.

В связи с этим ночью 7 декабря в регионе в условиях прояснений и ночного выхолаживания ожидается -14 градусов, а в северных районах местами температура воздуха и вовсе понизится до -21. Днем же столбики термометров максимум покажут -4 градуса, а на востоке они могут достигнуть отметки «-12».

При этом уже в среду, 8 декабря, ситуация кардинально изменится - теплый фронт западного циклона принесет существенное ухудшение погоды. Так, утром и днем прогнозируется снег, в том числе и мокрый, дождь, а также местами еще и метель – ветер с порывами до 15-17 м/с. Днем потеплеет до +1 градуса, на дорогах образуется снежная каша и гололедица, местами сильная.