Умер бывший первый секретарь Высокогорского райкома КПСС ТАССР Абдрахим Муртазин

Покойный также был участником Великой Отечественной войны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 5 декабря, на 95-м году жизни скончался бывший первый секретарь Высокогорского райкома КПСС Татарской АССР, участник Великой Отечественной войны Абдрахим Муртазин. В некрологе представители власти республики заметили, что, работая на важных участках, Муртазин показал себя как грамотного, принципиального и ответственного руководителя. Заслуженный авторитет и признание же ему снискали высокое чувство общественного долга, внимательное и чуткое отношение к людям и активная общественная деятельность.

- Светлая память о Муртазине Абдрахиме Муртазиновиче навсегда сохранится в наших сердцах, - говорится в документе, подписанном среди прочих президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, госсоветником республики Минтимером Шаймиевым, председателем Госсовета региона Фаридом Мухаметшиным и премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.