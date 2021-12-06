Бездомного жителя Казани подозревают в убийстве подруги из-за ревности

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте задержанного. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

57-летний бездомный житель Казани подозревается в убийстве 43-летней горожанки. По версии следствия, пара временно проживала в одной из заброшенных домов на улице Поселковой. В воскресенье, 5 декабря, они распивали алкоголь, но в какой-то момент потерпевшая ушла по делам. Когда она вернулась, подозреваемый стал упрекать женщину в неверности.

Женщина закрыла мужчину в туалете, но он выломал дверь, после чего избил ее металлической пластиной, считают следователи. Подозреваемый вызвал «скорую», но от полученных травм потерпевшая скончалась в больницу.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственному управлении СКР по Татарстану.