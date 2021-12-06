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Происшествия6 декабря 2021 11:50

СУ СКР по Татарстану: девочка из Набережных Челнов выпала из окна школы после ссоры с одноклассником

Проводится доследственная проверка
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Стало известно, что причиной падения 12-летней девочки из окна одной из школ Набережных Челнов могла стать ссора с одноклассником. По данному факту проводится доследственная проверка.

- Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.

Напомним, ребенок выпала из окна 6 декабря. С места произошедшего ее с различными травмами доставили в БСМП.