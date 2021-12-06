В выходные в электротранспорте Казани выявлен 41 пассажир без QR-кода

В метро выявлены 12 человек без QR-кода, а в наземном транспорте – 29 человек. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В минувшие выходные в электротранспорте Казани выявлен 41 пассажир без QR-кода о вакцинации от COVID-19. Большинство из них пришлось на трамваи и троллейбусы (29 человек), остальные - на метро. Для решения ситуации привлекать полицию не приходилось, сообщает «Метроэлектротранс».

Утром в понедельник, 6 декабря, салоны трамваев и троллейбусов попросили покинуть 9 человек, метрополитен – 6.

Помимо этого, продолжается работа по выявлению безмасочников. Так, утром без средств индивидуальной защиты в электротранспорте оказались 87 пассажиров. 74 из них надели маски после замечания. 13 человек из-за ее отсутствия или нежелания надеть были вынуждены выйти.