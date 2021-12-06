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Общество6 декабря 2021 7:45

По решению суда в Чебоксарах уберут гостевую парковку на проспекте Тракторостроителей

Она была обустроена в охранной зоне теплотрассы
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Парковка у торговых павильонов должна быть ликвидирована в течение месяца. Фото: gcheb.cap.ru

Парковка у торговых павильонов должна быть ликвидирована в течение месяца. Фото: gcheb.cap.ru

Компанию «Бренд» в Чебоксарах обязали ликвидировать гостевую парковку, расположенную возле дома №39б на проспекте Тракторостроителей. Суд постановил привести участок в первоначальное состояние в течение месяца.

На предприятие было заведено дело об административном правонарушении за организацию парковки в пределах охранной зоны теплотрассы. Парковка была обнаружена в ходе проверки местной прокуратуры, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Решение суда вступило в силу 22 ноября текущего года.