На непривитых пассажиров транспорта Набережных Челнов за неделю составили 34 протокола

Нарушители без QR-кодов будут оштрафованы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшую неделю в Набережных Челнах было составлено 34 протокола на пассажиров общественного транспорта без QR-кодов о вакцинации от COVID-19. Однако некоторые из нарушителей не желали покидать салон даже после этого, заявили в понедельник, 6 декабря, на совещании в исполкоме города.

Все материалы направлены в суд. Непривитые горожане будут оштрафованы.

По последним данным, пассажиропоток в общественном транспорте татарстанского автограда с обычных 90-95 тысяч человек снизился до 72 тысяч в сутки.