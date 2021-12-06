Ульяновск потратит на лизинг спецтехники почти 100 миллионов рублей

Для аренды из городского бюджета в 2022 году направят 18,59 миллиона рублей, в 2023-2025 годах – по 20 миллионов рублей ежегодно, а в 2026 году выделят 19 миллионов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Власти Ульяновска планируют потратить 97,6 миллиона рублей на пять лет лизинга спецтехники. Средства выделят из городского бюджета. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, в аренду планируется взять 90 комбинированных дорожных машин, 70 полуприцепных пескоразбрасывателей и 50 фронтальных погрузчиков для уборки тротуаров с навесным оборудованием.

Так, в 2022 году на лизинг направят 18,59 миллиона рублей, в 2023-2025 годах – по 20 миллионов рублей, а в 2026 году - 19 миллионов рублей.