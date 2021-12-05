В Чувашии прогнозируют резкое похолодание

Снег в республике ожидается ближе к середине месяца, но обильно он выпадет только накануне Нового года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После теплых выходных в Чувашии ожидается резкое похолодание. Так, в начале следующей недели по ночам прогнозируется до -10 градусов, а во второй половине наступят 30-градусные морозы.

Снег ожидается ближе к середине месяца, но обильно он выпадет только накануне Нового года. Пока же спасатели напоминают, реки ещё достаточно не промерзли и стоит повременить с выходом на тонкий лед.