В Татарстане зафиксировано 232 новых случая COVID-19

В стационар больницы госпитализировали 73 человека, остальные 153 получают лечение на дому. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Татарстане выявлено 232 случая коронавирусной инфекции. Один случай оказался завозным, 231 – контактные. Самое большое количество заразившихся зафиксировано в Казани – 117 человек и Зеленодольском районе республики – 39 человек.

Результаты подтверждены, все случаи протекают под медицинским наблюдением.

В стационар больницы госпитализировали 73 человека, остальные 159 получают лечение на дому.

В настоящее время в Татарстане зарегистрировано 39 226 случая заражения. Выздоровело за весь период 32 574 человек, в том числе 56 – за минувшие сутки.