В Казани 7 экипажей ГИБДД преследовали водителя на "Ладе"

Водителем «Лады» оказался 21-летний молодой человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вчера вечером, 4 декабря, в Казани целых семь экипажей ГИБДД преследовали нарушителя на отечественном автомобиле "Лада". Видео завирусилось в социальных сетях и вызвало множество обсуждений.

Пользователи писали, что погоня началась вечером и закончилась только поздно ночью. Нарушителя сначала видели на улице Чуйкова, потом на проспекте Ямашева, затем погоня переместилась на Проспект Победы.

Комментаторы также сообщают, что водителя все-таки задержали. Водителем «Лады» оказался 21-летний молодой человек. На него составили протокол за неповиновение сотруднику полиции, проезд на красный свет и отказ в прохождении медосвидетельствования.