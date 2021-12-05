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Общество5 декабря 2021 11:24

В Казани 7 экипажей ГИБДД преследовали водителя на "Ладе"

Погоня продолжалась с вечера до поздней ночи
Инзиля ШАКИРОВА
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Водителем «Лады» оказался 21-летний молодой человек.

Водителем «Лады» оказался 21-летний молодой человек.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вчера вечером, 4 декабря, в Казани целых семь экипажей ГИБДД преследовали нарушителя на отечественном автомобиле "Лада". Видео завирусилось в социальных сетях и вызвало множество обсуждений.

Пользователи писали, что погоня началась вечером и закончилась только поздно ночью. Нарушителя сначала видели на улице Чуйкова, потом на проспекте Ямашева, затем погоня переместилась на Проспект Победы.

Комментаторы также сообщают, что водителя все-таки задержали. Водителем «Лады» оказался 21-летний молодой человек. На него составили протокол за неповиновение сотруднику полиции, проезд на красный свет и отказ в прохождении медосвидетельствования.