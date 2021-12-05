В Ульяновске завершено расследование уголовного дела по факту мошеннических действий при строительстве многоквартирного дома

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Следователями следственного отдела ОМВД России по Железнодорожному району города Ульяновска завершено расследование уголовного дела по факту мошеннических действий при строительстве многоквартирного дома по улице Транспортная областного центра.

По версии следствия, 40-летний учредитель и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью организовал информационную кампанию с целью привлечения жителей региона для долевого строительства многоэтажного дома в Железнодорожном районе города Ульяновска.

Для создания видимости строительства здания на место осуществления работ была направлена различного рода техника, а также осуществлена закладка фундамента и строительство первых трех этажей. После получения от дольщиков денежных средств дальнейших работ по строительству дома произведено не было. При этом следствием установлено, что на момент сбора денежных средств компания не имела соответствующего разрешения на строительство.

Кроме того, с целью создания видимости обеспечения прав дольщиков обвиняемый внес в договор долевого участия сведения о страховании гражданской ответственности застройщиком, хотя фактически страхование от неисполнения взятых обязательств по договору долевого участия не проводилось.

По данному уголовному делу следствием признано потерпевшими 10 человек, которым причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела проведено 26 различных экспертиз: строительно-технические, финансово-аналитические, бухгалтерские, почерковедческие экспертизы и другие. Общий объем уголовного дела составил 16 томов.

По ходатайству следствия судом на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму более 700 тысяч рублей.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд для рассмотрения инкриминируемого деяния по существу.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.

Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области.