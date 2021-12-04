Житель Ульяновской области пострадал от действий мошенников

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Ульяновскому предпринимателю мошенники представились представителем дочерней фирмы одной из крупных энергетических компаний в России и предложили принять участие в закрытом отборе организаций по участию в госзакупках по поставке медицинской одежды.

Для заключения договора запросили ряд документов, в том числе свидетельства, подтверждающие финансово-экономическое состояние, для чего бизнесмену посоветовали приобрести сертификат на включение в Национальный реестр надежных поставщиков. Оформление сертификата по стандарту и внесение сведений в Реестр с получением свидетельства, подтверждающего действующий статус компании, составляет 46 000 рублей.

Поскольку данный документ свидетельствует о надежности организации как поставщика, а также об ответственности партнера для предпринимательской деятельности в РФ, ульяновец решил оплатить его стоимость и перечислил необходимую сумму, но не со своего счета, а с карты дочери. Мошенники сообщили, что обязуются вернуть данные средства, а предпринимателю необходимо оплатить документ именно со своего счета. В итоге мужчина второй раз перечислил мошенникам 46 тысяч рублей.

УМВД России по Ульяновской области призывает к бдительности! Данный вид мошеннических действий весьма распространен в нашей стране. Ряд крупных холдингов предупреждают потенциальных партнеров о мошенниках, которые от их имени рассылают электронные приглашения к участию в якобы проводимых закрытых закупочных процедурах. У организаций, выразивших согласие на участие, незаконно запрашиваются сведения и документы о производственно-хозяйственной деятельности, персональные данные, а также платные сертификаты или свидетельства.

После получения необходимой информации и денежных средств за сопутствующие услуги мошенники выходить на связь прекращают.

Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области.